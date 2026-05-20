Ve İstanbul için final zamanı geldi çattı… UEFA Avrupa Ligi şampiyonu bu akşam Beşiktaş Park’ta belli olacak. Saatler 22.00’yi gösterdiğinde Freiburg ile Aston Villa, Dolmabahçe çimlerinde sahne alacak, Avrupa bu kapışmaya kilitlenecek.

Dev maçta finalin ilk 11'leri belli oldu. İşte finalin 11'leri:

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic

Aston Villa: Martinez, Cash, Lindelöf, Konsa, McGınn, Tıelemans, Buendia, Watkıns, Dıgne, Pau, Rogers

683 MİLYON EUROLUK FİNAL

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İstanbul'da karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri, 683 milyon 875 bin avro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin, Aston Villa'nın ise kadro değeri 492 milyon 500 bin avro.