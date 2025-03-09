Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
Kritik maç öncesi ilk 11'ler de belli oldu.
İŞTE İLK 11'LER:
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Fatih, Richard, Cordova, Vilhena, Makouta, Sporar
Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen.
FARKI AÇMAK İSTİYOR
Galatasaray hem yeni çıkış yakalamak hem de takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı açmak için Alanya deplasmanına çıkıyor. Kazanması halinde ezeli rakibinin BAY geçtiği haftada 7 puanlık avantaj yakalayacak namağlup Cimbom ligde 26 maçtır yenilmiyor.