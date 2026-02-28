Galatasaray-Alanyaspor maçı Sözcü Spor’da… Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini mağlup edip zirve yarışında hata yapmak istemiyor… Galatasaray-Alanyaspor maçına dair ayrıntılar haberimizde….
GALATASARAY 0-0 ALANYASPOR
5' Osimhen'in estetik vuruşu kalecide kaldı
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı
İlk 11'ler:
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Sane, Barış, Lang, Osimhen
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven.