Galatasaray-Alanyaspor maçı Sözcü Spor’da… Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini mağlup edip zirve yarışında hata yapmak istemiyor… Galatasaray-Alanyaspor maçına dair ayrıntılar haberimizde….

GALATASARAY 0-0 ALANYASPOR

5' Osimhen'in estetik vuruşu kalecide kaldı

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı

İlk 11'ler:

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Sane, Barış, Lang, Osimhen

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven.

 

 