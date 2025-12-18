Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. GALATASARAY 0-0 BAŞAKŞEHİR (İlk yarı oynanıyor) 14' Sane'nin sol kanattan ceza alanı önüne çevirdiği pasta Ahmed Kutucu bekletmeden şutunu çekti. Filelere yönelen top, kendini siper eden Berat'ın kafasından dışarı çıktı. 8' Paslarla rakip yarı alana yerleşen Galatasaray'da Sallai, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Muhammed, köşeye giden topu güçlükle kornere çeldi. 1' Kritik maçta ilk düdük çaldı İLK 11'LER Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Sara, Sane, Gökdeniz, Ahmed, Icardi. Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Shomurodov, Da Costa, Bertuğ. EKSİKLER GÖZE BATIYOR Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçında önemli eksikler bulunuyor. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da maçta oynayamayacak. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Başakşehir'e maçı kadrosunda yer almıyor. Başakşehir'de ise Oliver Kemen, Christopher Operi, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kadroda yer almadı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.