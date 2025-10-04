Süper Lig’in 8. Haftası dev bir maça sahne oluyor. Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini yenip 8’de 8 yapmak istiyor. Siyah beyazlılar ise Sergen Yalçın ile çıkışını sürdürme peşinde.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen

BEŞİKTAŞ: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Abraham

ASLAN, REKORU GELİŞTİRME PEŞİNDE

Süper Lig'de çıktığı 7 maçı da kazanan Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılması durumunda tarihinin en iyi başlangıç rekorunu geliştirecek. Ligde ilk 7 haftada puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, 2009-10 ve 2024-25 sezonlarındaki "6'da 6'lık" başlangıcını geride bırakarak rekor kırdı. Galatasaray bu maçı da 3 puanla geçmesi halinde kendi rekorunu bir maç daha artıracak.

SERGEN YALÇIN İLE 1440 GÜN SONRA

Beşiktaş'ta 2. dönemini yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, 1440 gün sonra Galatasaray'a rakip olacak. Ocak 2020'den Aralık 2021'e dek siyah-beyazlı takımı çalıştıran Yalçın, Beşiktaş'ın başında son olarak 25 Ekim 2021 tarihinde Galatasaray derbisine çıktı. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynanan söz konusu mücadeleyi 2-1 kazandı. Sergen Yalçın, oynanan derbi maçla 3 yıl 11 ay 9 gün sonra Beşiktaş ile RAMS Park'a çıkacak.