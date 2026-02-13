Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Maç öncesi Galatasaray'ın 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Icardi, Lang, Osimhen.

Eyüpspor:

ZİRVEDE KRİTİK HAFTA

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de geride kalan 21 maçlık dönemde 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Haftaya 52 puanla giren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Zirvede dengeleri bozacak haftada Galatasaray'ın en yakın iki takipçisi Fenerbahçe ile Trabzonspor da cumartesi günü derbide karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı. Eflatun-sarılı takım, haftaya düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada girdi. Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi.