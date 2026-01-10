Galatasaray ve Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geliyor… İki takım da maçı kazanıp Süper Kupa’yı müzesine götürmek istiyor.

GALATASARAY 0-0 FENERBAHÇE (İLK YARI OYNANIYOR)

10' Levent Mercan'ın pasının ardından sağ kanatta topla buluşan Musaba ceza sahasına girip sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.

7' Galatasaray hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, sağ ayağıyla vuruşunun yaptı, kaleci Ederson topu kurtardı.

5' Fenerbahçe penaltı bekledi... Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem şut açısı aradı, top savunmadan döndü. Daha sonra topun Lemina'dan sekmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular elle oynama ve penaltı itirazında bulundu, oyun devam etti.

1' Derbide ilk düdük çaldı

İlk 11’ler:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

Galatasaray: Günay, Sanchez, Sallai, Icardi, Sane, Yunus, Eren, Torreira, Abdülkerim, Barış, Lemina.

SÜPER KUPA’DA 8. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, 8. kez karşı karşıya geliyor.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 4 Süper Kupa mücadelesinde ise sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertlier ise 1 kez kupayı kaldırdı.