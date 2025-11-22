Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği RAMS Park’ta karşılaştı.

Maçın 4. dakikasında Kazımcan Karataş'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. 7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane, pasını Lemina'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Gabonlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde topa dokunan Niang ağları havalandırdı. 43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Gençlerbirliği'nden Zuzek'in uzaklaştırmak istediği topa sol çaprazda Icardi'nin dar açıdan yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. Konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

GALATASARAY İKİNCİ YARI AÇILDI

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray golleri de peş peşe bulmayı başardı. 55’te Galatasaray Icardi ile skoru 1-1 yaptı. Kazımcan Karataş'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Icardi golü attı. Bu golden 2 dakika sonra sahneye Barış Alper çıktı. cardi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş kaleciden dönüp Barış'ın önünde kaldı. Barış boş kaleye topu yolladı.

Peş peşe gollerle öne geçen Galatasaray 65’te İlkay Gündoğan ile skoru 3-1'e getirdi. Sol kanattan Barış'ın ortasında İlkay topu kontrol etti ve ağlara yolladı.

77. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Metehan Mimaroğlu farkı 1'e indirdi. Samed Onur'un ortasında kafayı Metahan vurdu top ağlarla buluştu. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray mücadeleyi 3-2 kazandı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 32’ye çıkardı ve haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı.