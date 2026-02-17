Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Juventus’u konuk ediyor… Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus konuk ediyor. Temsilcimiz maçı kazanıp haftaya İtalya’da oynanacak olan maç öncesi avantaj yakalamak istiyor.
İLK 11'LER:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Noa Lang, Osimhen.
Juventus: Di Gregorio, Bremer, Kelly, Cambiaso, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Thuram, McKennie