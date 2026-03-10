Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlıyor. İç saha avantajıyla İngiliz ekibini eli boş göndermek isteyen temsilcimiz, Anfield'daki karşılaşmanın ardından 13 yıl sonra çeyrek finale adını yazdırmak istiyor.

RAMS Park'taki tarihi mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. TRT 1 ve Tabii platformlarından yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımı sozcu.com.tr'de olacak.

İLK 11'LER

Galatasaray

Uğurcan, Singo, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen.

Liverpool

Mamardashvili, Gomez, van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Salah, Ekitike.

JUVENTUS'U TARİHİ MAÇLARLA ELEDİ

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Galatasaray, son 16 play-off turunda eşleştiği İtalyan devi Juventus'u İstanbul'da 5-2 yendi. İtalya'da normal süresi 3-0 Juventus üstünlüğüyle tamamlanan maçın uzatmaları ise 3-2 sona erdi ve temsilcimiz, toplamda 7-5'lik üstünlükle son 16'ya adını yazdıran taraf oldu.

Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi alarak lig aşamasını 3. sırada tamamlayarak direkt olarak son 16 turuna geldi.

LİG ETABINDA DEVİRDİ!

Öte yandan Liverpool'un lig etabındaki 2 mağlubiyetinden birini tattıran takım ise Galatasaray oldu. Henüz 2. haftada RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Sarı-Kırmızılılar, Osimhen'in penaltı golüyle sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmayı bildi.