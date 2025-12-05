Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor… Sarı kırmızılılar taraftarı önünde maçı kazanıp liderliğini devam ettirmek istiyor… Galatasaray-Samsunspor maçına dair tüm detaylar haberimizde…
GALATASARAY 1-0 SAMSUNSPOR
22' Sol kanattan gelen ortaya Osimhen vurdu, kaleci çıkardı. Seken topu alan Osimhen içeriye ortaladı, Sane gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.
16' Cherif Ndiaye uzaklardan kaleyi gördü ve şutunu attı. Top auta gitti.
7' Sane Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Torreira'nın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sane topu yerden uzak köşeye yolladı.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
İlk 11'ler:
Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.