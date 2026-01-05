Galatasaray ve Trabzonspor Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep'te karşı karşıya geliyor… İki takım da maçı kazanıp 10 Ocak’ta oynanacak olan Süper Kupa finaline adını yazdırmak istiyor…

GALATASARAY 0-0 TRABZONSPOR

5' Trabzonspor'un attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Serdar, Ozan, Folcarelli, Muci, Bouchouari, Olaigbe, Zubkov, Felipe Augusto

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 142. MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde bu akşam 142. kez karşı karşıya geliyor… Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 141 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı. Taraflar, 32 müsabakada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 192 kez ağları sarsarken, Trabzonspor da 156 gol sevinci yaşadı.