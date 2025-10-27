Süper Lig'de 10. haftanın kapanışında Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasını istemeyen sarı lacivertliler kritik deplasmanda kazanma hesapları yapıyor.
Gaziantep FK: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri
Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü, UEFA Avrupa Ligi'nde de Stuttgart'ı yenen Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertliler 10. haftaya 19 puanla 3. sırada girdi. Kanarya bugün kazanırsa zirve ile 6 puanlık farkı korumuş olacak.
GAZİANTEP FK BURAK YILMAZ İLE ÇIKIŞTA
Gaziantep FK ise 17 puanla 4. basamakta. Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçen kırmızı-siyahlılar son 7 maçının 5'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı.