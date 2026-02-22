Sahasında Fenerbahçe karşısında aldığı 3-2'lik derbi mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Trabzonspor, ligin 9. sırasındaki Gaziantep'e konuk oluyor.

GAZİANTEP FK 1-2 TRABZONSPOR (Devre arası)

CANLI ANLATIM

45+3' İlk yarısı karşılıklı gollerle nefes kesen karşılaşmada devre arası.

45' İlk yarıdaki kayıp süre 3 dakika olarak işaret edildi.

42' Gaziantep FK kaptanı Alexandru Maxim, hakeme şiddetli itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Maçtaki ikinci sarı kart oldu.

38' Gaziantep ceza sahası içinde Ogün'le girdiği ikili mücadelede yerde kalan Ernest Muçi penaltı bekledi. Pozisyondan devam kararı çıktı.

GOL 27' Goller peş peşe gelmeye devam ediyor! Mustafa'nın şutunda seken topta bomboş kalan Onuachu, altıpas içinde yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2.

GOL 24' Antep'te goller üst üste geldi! Bu kez Muçi'nin ince pasında Zafer ile karşı karşıya kalan Augusto, düzgün bir vuruşla skora 2 dakika içinde denge getirdi: 1-1.

GOL 22' Trabzonspor'un savunmada art arda verdiği büyük boşlukları Gaziantep bu kez affetmedi. Ceza sahası içinde Gassama'nın gönderdiği topta altıpas içinde bomboş kalan Bayo, topu ağlara gönderdi: 1-0.

21' Trabzonspor'da Oulai, orta sahada rakibine yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

8' Lungoyi, Pina ile ikili mücadele sırasında Trabzonspor ceza sahasında yerde kaldı. İkili mücadele olduğunu söyleyen hakem Çağdaş Altay'dan devam kararı geldi.

1' Gaziantep'teki karşılaşma ev sahibi Gaziantep FK'nın santra vuruşuyla başladı.

İlk düdüğü saat 16.00'da çalan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Suat Güz yapıyor. beIN Sports'ta şifreli olarak yayınlanan maçın VAR koltuğunda Cihan Aydın yer alıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk 11'ler şöyle:

GAZİANTEP FK

Zafer, Perez, Rodrigues, Talha, Arda, Ogün, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Gassama, Bayo.

TRABZONSPOR

Onana, Nwaiwu, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Oulai, Muçi, Folcarelli, Augusto, Onuachu.

BURAK YILMAZ TRİBÜNDE

Kocaelispor mağlubiyetinin ardından yaptığı hakem açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz için 'ceza tayinine yer olmadığına' karar verilse de geçen haftaki maçta gördüğü sarı kartla 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü. Cezası nedeniyle kulübede olamayan Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip ediyor.

"TRABZON'A KARŞI PLANIMIZ VAR"

Öte yandan maç önü Yılmaz'ın yerine yayıncı kuruluşa konuşan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır ise şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Sezon başından beri oynadıkları futbolun her hafta üzerine koyarak buraya geldiler ve bir oyun ezberi oluşturdular. Bu bizim gözümüzü korkutmuyor çünkü biz her takıma her sahada kazanmak için oynuyoruz.

Hücumda ve savunmada planları var ama bizim de oyunun her anında ne yapacağını çok iyi bilen oyuncularımız var. Tüm planları gözden geçirdik. Fatih Hoca'nın bize karşı farklı bir dizilişle çıkacağını tahmin ediyorduk. Ona karşı da bir hazırlığımız var."

"ANTEP'TE SERİ BAŞLATABİLİRİZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise karşılaşma öncesi şöyle konuştu:

"Zor bir maç, zor bir deplasman ama bizim için seri başlangıcı yapabileceğimiz bir dönem. Bu yüzden çok önemli bir maç. Antep maçı da ilk yarıdaki maçta çok zordu, bire bir baskıyla oynadılar bize karşı.

Buna göre çalıştık. Her şeyden önemlisi duygu... Taktik, konumlanmalar, baskı ve bekleme şekillerimiz çok net ama bunların değerli olabilmesi için duyguyu katabilmemiz lazım.

Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Rakiplerimiz de bize karşı farklı motivasyonla oynuyor. Biz her halimizle hazırız."