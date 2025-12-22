Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. GENÇLERBİRLİĞİ 1-0 TRABZONSPOR (İlk yarı oynanıyor) 11' Sol kanattan Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda kaleci Velho, Trabzonsporlu oyunculardan önce davranarak topu yumrukla uzaklaştırdı. GOL 5' Gençlerbirliği, Goutas'ın golüyle öne geçti. Sol taraftan Göktan'ın kullanıldığı köşe vuruşunda, ceza alanında iyi yükselen Goutas, kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 1' Kritik maçta ilk düdük çaldı. İLK 11'LER Gençlerbirliği:Ricardo, Pedro, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Göktan, Oğulcan, Tongya, Metehan, Koita Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan 11 EKSİKLE ANKARA'DA Trabzonspor, zorlu deplasmana 11 eksikle gitti. Bordo-mavililerin Gençlerbirliği maç kafilesinde tedavileri devam eden Erol Can, Rayyan Baniya, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Edin Visca, Nwakaeme, Afrika Kupasına giden Oulai ve Onuachu'nun yanı sıra cezalı olan Salih Malkoçoğlu ile Boran Başkan yer almadı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılarda ise kart cezalısı M'Baye Niang, maçta yer almıyor.

