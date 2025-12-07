Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele zirve yarışını yakından etkileyecek.
İŞTE İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.
Trabzonspor: A. Onana, Pina, Serdar, Batagov, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Paul Onuachu.
Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, zorlu rakibi karşısında kazanarak ligde 2. sıraya oturmak istiyor.
Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybettiği haftada fırsatı değerlendirmek isteyen Fatih Tekke yönetimindeki bordo mavili takım son 2 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup ederek seri yakalamıştı.
Ligde 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, kazandığı takdirde 31 puana sahip 3'üncü Trabzonspor'la arasındaki farkı 2'ye indirecek.
TRABZONSPOR'DA 4 İSİM YOK
Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya ile sakatlığı devam eden Savic, kadroda yer almadı.