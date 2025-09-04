A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne Gürcistan deplasmanıyla başlıyor.
Kritik müsabaka öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercih ettiği ilk 11'de belli oldu.
İŞTE İLK 11'LER
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız
SON MAÇI KAZANDIK
Willy Sagnol’un çalıştırdığı rakibimiz le oynadığımız 8 maçta 1 yenilgimiz, 1 beraberliğimiz ve 6 galibiyetimiz var. Günün diğer maçında 21.45’te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. Gürcistan’ın EURO 2024’te 3-1 mağlup ettik.