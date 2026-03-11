İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 107 tutuklu isim bir kez daha hakim karşısına çıkacak.

İlk gün duruşmaya Ekrem İmamoğlu’na söz verilmemesi damga vurdu. İmamoğlu’nun kürsüye yürümesiyle salonda gerginlik yaşandı.

Avukatların neredeyse tamamının reddi hakim talepleri kabul edilmedi. Yoklama alınmaması ve yargılamaya başlarken yaşandığı belirtilen temel CMK ihlalleri ilk günün öne çıkan başlıkları oldu.

İKİNCİ GÜNDE GERGİNLİK TIRMANDI

İkinci gün de duruşma başlamadan tartışmalar yaşandı. Mahkeme başkanının kararıyla avukatlara kimlik kontrolü yapılmak istendi.

Avukatların itirazı üzerine bu karardan geri dönüldü.

Hemen ardından ilk gün kürsüye yürüyen Ekrem İmamoğlu’nun oturacağı sanık sırasının etrafına sandalye dizildi.

Duruma itiraz ederek ayağa kalkan İmamoğlu’nun etrafını jandarma sardı.

İmamoğlu’nun, Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlatması ve “Ağzıma bant mı vuracaksınız?” diyerek tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı aynı gün içinde ikinci kez kararından döndü.

İlk gün İmamoğlu’nun damga vurduğu yargılama, ikinci günde de İmamoğlu’nun tavrıyla ilerledi.

İLK KEZ ZAPTA GEÇTİ

İkinci gün hakim, Ekrem İmamoğlu’na söz verdi ve beyanları ilk kez zapta geçti. Aranın ardından Aykut Erdoğdu’nun savunması alındı.

Erdoğdu savunmasında, “Bana 24 yaşında siyahi futbolcu diyorsunuz” diyerek iddianamedeki iddiaları eleştirdi.