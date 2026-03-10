İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 107’si tutuklu 402 kişinin yargılandığı İBB davasında duruşma bugün devam ediyor. İlk duruşmanın iki ay sürmesi, haftanın dört günü ara verilmeden oturum yapılması bekleniyor.

Mahkemede sanıkların kimlik tespitleri yapılacak ve tamamlanmasının ardından Ceza Muhakemesi Kanunu gereği iddianame özetlenecek.

Duruşmanın görüleceği Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bugün de geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruşma sonrasında CHP lideri Özgür Özel, mahkeme heyetini sert sözlerle eleştirdi.

Özel "Paçalarından acemilik akıyor. 4 bin sayfa iddianame olan 2 bin 400 yıl ceza istenen, dünyanın en karmakarışık iddianamesinin içinden çıkacak adam heyecandan mahkemenin kapısın bulamıyor" dedi.

Bu açıklamaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

DURUŞMALAR HAKKINDA

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, ilk celsenin cuma günleri ve haftasonları hariç 45 gün kesintisiz sürmesini planlıyor.

Duruşmaların her gün saat 10.00'da başlaması ve 17.00'de bitmesi öngörülüyor.