Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Cengiz, El Bilal, Abraham.
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Baldursson, Cafu, Winck, Diabate, Mame Thiam, Kubilay.
Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Kadir Sağlam görev alacak.