Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Beşiktaş'ın 11 eksik ile geldiği Kayseri deplasmanında ilk 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Arif, Kayra, Carol, Nurettin, Jung, Dorukhan, Opoku, Cardoso, Tuci

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Devrim, Rashica, Abraham

DEPLASMAN KÂBUSU

Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor. Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı.

Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.