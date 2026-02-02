Süper Lig’in 20. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geçtiğimiz hafta evinde Göztepe ile berabere kalan sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor deplasmanında kazanıp zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
KOCAELİSPOR 0-0 FENERBAHÇE (İLK YARI OYNANIYOR)
17' Kocaelispor'da Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi ve az farkla auta çıktı.
7' Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Talisca'nın penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.
1' Maçta ilk düdük çaldı
İlk 11'ler:
Kocaelispor: Gökhan; Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara; Keita, Show Cafumana, Linetty; Can, Petkovic, Rivas.
Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert; Alvarez, Guendouzi; Asensio, Musaba, Talisca; En-Nesyri.