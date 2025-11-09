Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oluyor… Süper Lig’de lider durumda bulunan sarı kırmızılılar bu maçtan da 3 puan çıkartıp milli araya moralli bir şekilde girmek istiyor…

KOCAELİSPOR 0-0 GALATASARAY

AYLAR SONRA ICARDI VE OSIMHEN...

Victor Osimhen, uzun bir aradan sonra Mauro Icardi ile birlikte sahada... İki yıldız, en son geçen sezon oynanan 7 Kasım 2024'te Tottenham karşılaşmasında yan yana forma giymişti.

SON MAÇI KOCAELİSPOR KAZANMIŞTI

Kocaelispor ve Galatasaray 16 yıl sonra ilk defa karşı karşıya geliyor… 22 Şubat 2009’da Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanan son karşılaşmayı Kocaelispor 5-2 kazanmıştı.

41 YILDIR KOCAELİ’NDE YENİLMİYOR

Galatasaray, dış sahada Kocaelispor'a 41 yıldır yenilmiyor. Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a dış sahada en son 41 yıl önce mağlup oldu. Yeşil-siyahlı ekip, 16 Aralık 1984 tarihinde oynanan karşılaşmada sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar, sonrasında Kocaelispor'a konuk olduğu 15 lig maçında 11 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.