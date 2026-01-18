Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. İki takım da maçtan galibiyetle ayrılıp ligin ikinci yarısına 3 puanlı başlangıç yapmak istiyor.
KOCAELİSPOR 1-1 TRABZONSPOR
44' Felipe Augusto çok şık bir kafa vuruşuyla Trabzonspor'a beraberliği getirdi
38' Kocaelispor'da Rigoberto Rivas sol çaprazdan ceza sahası çizgisine sokuldu ve sert bir şut çekti. Top az farkla auta gitti.
18' Bruno Petkovic Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi.
9' Trabzonspor'da sol kanatta Mustafa, top ile birlikte ceza sahasına sokuldu. Zubkov'a pasını aktardı ancak Zubkov topu kontrol edemedi.
5' Sağ kanattan Rivas ortasını kale önüne gönderdi. Savunmadan seken topa ceza sahası yayından Haidara gelişine vurdu, top auta gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Linetty, Tayfur, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic
Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Pina, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muç, Olaigbe, Augusto