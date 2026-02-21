Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Juventus maçının 11'inde yer alan Lucas Torreira, Noa Lang, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Jakobs yedek kulübesinde yer alıyorken sakatlığı bulunan Osimhen kadroda yok.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Andzouana, Arif, Melih, Berkan, Morten, Olaigbe, Deniz, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Sallai, Icardi.

10 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 karşılaşmada yenilmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. Cimbom bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı. Konya temsilcisi ise, Süper Lig'de son 12 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında mağlubiyet yaşamadı. Buruk, Başakşehir'in başında 2, Galatasaray'ın başında ise 6 kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'a rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ise İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'a 1, Çaykur Rizespor'a ise 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçların tamamını Okan Buruk'un öğrencileri kazandı. Buruk'un takımları söz konusu maçlarda 22 kez fileleri havalandırırken, Palut'un öğrencileri 5 kez gol sevinci yaşayabildi.