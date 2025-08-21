UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Lausanne ile karşı karşıya geliyor. İsviçre’nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı’nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlılarda hedef, 28 Ağustos’taki rövanş için avantajlı bir skor elde etmek. Kritik karşılaşma öncesinde ilk 11'ler de belli oldu
İLK 11'LER
Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Abraham
3 MAÇTIR KAZANIYOR
Beşiktaş, son oynadığı maçlarda yakaladığı çıkışla göz doldurdu. UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda St. Patrick’s’i 2 maçta da mağlup etmeyi başaran siyah beyazlılar, Süper Lig’de de Eyüpspor’u devirip, 3’te 3 yaptı. Söz konusu karşılaşmalarda skor yükünü çeken isim ise Tammy Abraham oldu.