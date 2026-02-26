Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'lık mağlubiyetin rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek. Domenico Tedesco, ilk maçın 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

İLK 11'LER

Nottinhgam Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Yates, Anderson, Dominguez, McAtee, Lucca

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, Kante, İsmail, Nene, Kerem, Oğuz, Cherif.

9 EKSİKLE GELDİ

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamıyor.

Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemiyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bıraktı. Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamıyor.