Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatını Sözcü Spor’da… Süper Lig’de oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.
İLK 11'LER:
Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, El-Bilal Toure, Oh.