Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.
TRABZONSPOR 1-0 ALANYASPOR
1' Maçta ilk düdük çaldı.
5' İlk tehlikeli pozisyonu Alanyaspor, yakaladı. Ceza alanına giren Ianis Hagi, sol çaprazdan topu sert bir şekilde çevirdi, topa kimse dokunamadı.
7' Trabzonspor, gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Kazeem Olaigbe, kaleyi düşünse de top az farkla yandan dışarı gitti.
16' Trabzonspor Onuachu ile öne geçti. Andre Onana'nın eliyle yolladığı topla buluşan Mustafa Eskihellaç, ceza alanına doğru kat etti. Sol çaprazdan ceza alanına pasını çeviren Mustafa, Onuachu ile topu buluşturdu. Onuachu'nun güçlükle dokunduğu topa kaleci Ertuğrul müdahale etse meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
22' Alanyaspor'da Maestro ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak top yandan auta gitti.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Felipe Augusto, Onuachu
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang
ZİRVE TAKİBİNDE
Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor karşısında yara almadan yoluna devam etmek istiyor.