Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Başakşehir 2-1 Trabzonspor

45' İlk yarı sona erdi.

GOL 45' Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sağ kanada atılan pasta topla buluşan Onur, ceza alanı içine ortasını yaptı. Ceza alanındaki Eldor Shomurodov, şık bir kafa vuruşuyla ağları buldu: 2-1

41' Trabzonspor net bir fırsat kaçırdı. Hızlı gelişen atakta ceza alanı içinde topla buluşan Augusto, sağ çaprazda şutunu çekse de kaleci Muhammed'i geçemedi.

GOL 37' Trabzonspor skora denge getirdi. Savunma arkasına atılan derin pasta topla buluşan Augusto, ceza alanına kat etti. Savunma hattı sağındaki Onuachu'ya pas atmasını beklerken kaleyi düşünen Augusto fileleri buldu: 1-1.

36' Organize gelişen Trabzonspor atağında, Mustafa Eskihellaç'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.

26' Zubkov'un pasıyla ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Augusto, bekletmeden sol ayağıyla kaleyi düşündü ancak top yandan dışarı çıktı.

GOL! 22' Başakşehir, maçta öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına gelen Selke, Onana ile topu farklı köşelere yolladı: 1-0.

20' Trabzonspor ceza sahasına gönderilen topa 5 oyuncu yükselirken meşin yuvarlağa kimse dokunamadı. VAR'ın uyarısı ile erkan başına gelen maçın hakemi Okay'ın elle oynadığını tespit ederek penaltı verdi.

16' Trabzonspor'da Folcarelli'nin sağ kanattan açtığı ortaya ceza sahasında kafa vuran Onuachu'nun şutu, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

10' Trabzonspor'da Edin Visca, Ebosele'nin yaptığı faul sonrası sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

KIRMIZI KART 9' Başakşehir'de Ebosele, sağ kanatta Visca'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Halil Umut Meler, VAR uyarısı ile ekran başına gelerek kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Başakşehir 10 kişi kaldı.

1' Kritik maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER:

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Visca, Zubkov, Augusto, Onuachu

5 EKSİĞİ BULUNUYOR

Ligde 32 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 6 puan gerisinde 25 puanla 3. basamakta yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Crondon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2 hafta sonra yeniden galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.

Bordo mavililerde sakatlıkları sebebiyle Taha İnce Emre, Anthony Nwakaeme, Stefan Savic, kırmızı kart cezalısı Bouchouari ile Boran Başkan, İstanbul'a götürülmedi.

35'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, ligde 35. kez karşı karşıya geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 34 karşılaşmanın 14'ünde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir, galip gelirken 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

İstanbul'da iki takım arasındaki 17 maçta Trabzonspor 8, RAMS Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.