Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Papara Park'ta ikas Eyüpspor ile karşılaşıyor. Ligde 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Pina, Musatafa, Tim, Oluai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu
ikas Eyüpspor: Marcos, Claro, Robin, Mujakic, Lucas, Serdar, Kerem, Mateusz, Yalçın, Halil, Thiam
EVİNDE KAYBETMİYOR
Trabzonspor, galibiyet alarak ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor. Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 167 gündür sahasında kaybetmiyor.