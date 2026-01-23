Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

TRABZONSPOR 1-1 KASIMPAŞA (İkinci yarı oynanıyor)

61' Kasımpaşa Diabate ile skora denge getirdi. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Diabate, karşısına aldığı Batagov'dan sıyrılarak çok sert bir şutla kaleci Onana'yı çaresiz bıraktı: 1-1.

51' Trabzonspor Onuachu ile öne geçti. Oulai'nin sağ kanattan yolladığı ara pas ile ceza alanında topla buluşan Onuachu, şık bir hareketle Becao'yu avladı ve şutunu çekti. Nijeryalı yıldızın sağ direğin içine çarptırdığı top ağlarla buluştu: 1-0.

46' Trabzon'da ikinci yarı başladı.

45' İlk yarı golsüz sona erdi.

35' Orta sahada buluştuğu topu hızla ceza yayına doğru taşıyan Muçi sol ayağıyla şutunu çekti ancak top yandan dışarı gitti.

24' Orta alanda topla buluşan Oulai, bir bir rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahası çizgisi üstünden şutunu çekti. Kaleye yönelen top az farkla dışarı çıktı.

17' Topla beraber sağ kanatta son çizgiye kadar inen Winck'in içeri çevirdiği sert top, Kubilay'a gelmeden Onana uzandı ve uzaklaştırdı.

9' İrfan Can'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Trabzonspor savunması penaltı noktası üzerinden topu uzaklaştırdı.

7' Trabzonspor'da savunma arkasına atılan topa Zubkov şutunu çekse de kale çizgisi önünde yer alan takım arkadaşı Augusto'ya çarpan top ceza alanı dışına açıldı.

3' Olaigbe'nin ceza alanı sağ ön çaprazından çektiği şutta, seken topu Gianniotis son anda kornere çeldi.

1' Trabzon'da ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Pina, Tim, Oulai, Zubkov, Muci, Olaigbe, Augusto

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Becao, Winck, Frimpong, Kerem Demirbay, Fall, Diabate, Ouanes, İrfan Can, Kubilay

DÖRT EKSİK VAR

Ligin 18 haftasında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Mustafa Eskihellaç ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamadı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyunusu Paul Onuachu ise 41 gün sonra kadroya döndü.