Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.
TRABZONSPOR 0-0 KONYASPOR
GOL 18' Konyaspor öne geçti. Muleka'nın sağ kanattan getirdiği topla ceza alanında buluşan Melih, beklemeden şutunu çekti. Onana'nın kurtardığı top yeniden Konyasporlu oyuncularda kaldı. Sağ kanatta Muleka savunma arkasına sarkan Andzouana'ya pasını attı. Andzouana kale ağzına çevirdiği top savunmada Okay'a çarpıp ağlara gitti: 0-1.
14' Andzouana'nın sağ kanattan son çizgiye inip çevirdiği topla penaltı noktasında buluşan Bardhi'nin şutunda top az farkla auta gitti.
11' Barhi'nin pasında topla buluşan Melih, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti ancak top Onana'da kaldı.
6' Rakip yarı alana hızlı geçen Konyaspor'da Bjorlo ceza yayından savunma arkasına sarkan Bardhi'ye ara pas attı. Enis Bardhi, karşı karşıya pozisyonda köşeye doğru sert bir şut yolladı. Kaleci Onana, muhteşem bir kurtarışla gole izin vermedi.
4' Trabzonspor'un organize gelişen atağında Olaigbe'nin sol çaprazdan çok sert bir şutla kaleyi düşündü. Ancak kaleci Bahadır, topu güçlükle kornere çeldi.
1' Maçta ilk düdük çaldı
Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek derbi haftasında zirve takibini sürdürmek istiyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho Jo, Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut
DÖRT EKSİK VAR
Trabzonspor'da Konyaspor maçında 4 isim formasına hasret kaldı. Bordo mavili ekipte sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yer almıyor.