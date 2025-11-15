Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak.

İLK 11’LER:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem.

Bulgaristan: Mitov; Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov; Gruev, Krastev, Kraev; Dimitrov, Rusev, Despodov