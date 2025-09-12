A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geliyor.

2. ÇEYREK SONUCU: YUNANİSTAN 31-49 TÜRKİYE

1. ÇEYREK SONUCU: YUNANİSTAN 16-26 TÜRKİYE

2001 Avrupa Şampiyonası’ndaki final gururunu 24 yıl sonra yeniden yaşatmak isteyen ay yıldızlılar Riga'da tarihi bir maça çıktı.

12 Dev Adam, Yunanistan karşısında tarihindeki ikinci final başarısını yakalamak için mücadele veriyor. Turnuvada 7 maçını da kazanan Türkiye, Yunanistan'ı devirirse finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

YARI FİNALE NASIL GELDİK?

Grupta 5'te 5 yaparak namağlup lider olarak grubu tamamlayan A Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç ile eşleşti. İsveç'i mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran 12 Dev Adam bu turda Polonya'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

2001'DE İKİNCİLİK ELDE ETTİK

Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.