Yurt dışında yaşandığı belirtilen olayda, TikTok üzerinden canlı yayın yapan genç bir kız, anne ve babasının saldırısına uğradı. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.
CANLI YAYINDA DAYAK
İddiaya göre genç kızın TikTok’ta canlı yayın açmasına öfkelenen anne ve babası, yayın devam ederken odaya girdi. Görüntülerde ebeveynlerin kızlarına fiziksel şiddet uyguladığı anlar yer aldı.
Yaşananlar, canlı yayın kamerası tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.