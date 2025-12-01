Sosyal medya platformlarından Tiktok'ta 'Bektaş Boz' ismiyle paylaşımlar yapan bir şahıs, evde eşi olduğu iddia edilen kadını canlı yayında evire çevire dövdü.

Küfürler savurup, kadını darbeden şahıs daha sonra 'O benim canım' ifadelerini kullandı.

Çaresiz kadını izleyen sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına bakanlık ve emniyeti etiketleyip, yardım çağrısında bulundu.

Şahıs hakkında henüz bir gelişme yaşanmazken, görüntüler sosyal medyada viral oldu.

'BU KADININ BİR AN ÖNCE KURTULMASI LAZIM'

Şahıs ve darbedilen kadın için şu yorumlar yapıldı:

"Alnındaki dövmeye bak. Her yeri leş de onu kimler yaptırıyor malum. Kadıncağız robot gibi olmuş. Neler çekiyordur kim bilir bunun elinden ve böyle neler neler vardır. Bu kafa uçmuş diye bilinmiş oldu", "Bu kadını bir an önce kurtarılması lazım şiddet dini değerlere hakaret her şey var lütfen gerekeni yapın artık", "Bu adamı bugün lütfen alın illa kadını öldürmesi mi gerekiyor öldükten sonra adalet hiç bir işe yaramıyor", "Derhal kadın koruma altına alınmalı ve bu müptezele gereken ceza verilmeli."