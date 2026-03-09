Aralarında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri’deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No’lu salonda başlıyor.

Ancak Silivri Kaymakamlığı, dava öncesi Marmara Cezaevi çevresinde eylem ve etkinliklere yasak getirdi. Cezaevi çevresindeki bazı faaliyetler 1–31 Mart tarihleri arasında sınırlandırıldı. Alınan karara göre, cezaevi kampüsünün tel örgü sınırından itibaren 1 kilometre yarıçaplı alanda toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve röportaj yapılması yasaklandı.

DRONLA KONTROL

“Cep telefonu ile çekim, döviz-pankart açma, slogan atma, çadır kurma ve stant açma, sembollü kıyafetlerle duruşma alanına gelme” gibi eylemlere yasak getirilirken, karar kapsamında bölgede trafik kontrollerinin yapılacağı ve güvenlik amacıyla drone ile kayıt alınacağı da belirtildi.

BUGÜN NE OLACAK?

Bugün, önce avukatların talepler dinlenecek, ardından 4 bin sayfalık iddianamenin özeti veya tamamı okunacak. Celse devam ederken bayram arası verilecek. Her ayın 6’sında tutukluk incelemesi yapılacak bu tahmini olarak mayıs ayında tamamlanması beklenen duruşmada 3 kez tutukluluk incelemesi yapılacak ve mahkemeye heyetinin bu durumda tahliye vermesi söz konusu olabilir.

İBB davası için yapımına başlayan Türkiye’nin en büyük duruşma salonu yetişmedi. Ekrem İmamoğlu’nun daha önce de diğer davalarında hakim karşısına çıktığı salonda yargılanacak.

Ekrem İmamoğlu’nun savunması 1 gün sürecek

İmamoğlu’nun siyasi bir savunma yapacağı ve bunun da 1 günden uzun süreceği öğrenildi. Öte yandan İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da savunmasını YouTube hesabından yayınlayacak.