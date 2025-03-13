18 yaşındaki Ayşegül, dershaneye gitmek için evden çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Müge Anlı'nın programına başvuran Birol ve Melek Selik çifti, üniversiteye hazırlanan kızları Ayşegül'ün kaybolduğunu ve kendilerini iki gün önce engellediğini belirterek yardım istedi.

Günler süren arayışın ardından, Müge Anlı canlı yayında Ayşegül'ün bulunduğunu açıkladı. Anlı, "19 yaşında Özcan adında bir erkek arkadaşı varmış. Kızınız da Trabzon’a kaçmış," dedi.

BABASININ KENDİSİNİ TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Özcan’ın annesi, "Kıza ‘Gerçekleri anlat bana’ dedim, ‘Babam yüzünden evden kaçtım’ dedi. Babası onu taciz ediyormuş. Hatta annesi bu olaylar yüzünden kocasıyla ayrılmış ama sonra tekrar bir araya gelmiş," ifadelerini kullandı.

Ayşegül, telefonla yayına bağlanarak iddiaları doğruladı. "Evet, anlattıklarım doğru. Annem de biliyor. Zaten bu yüzden ayrıldılar. Sonra tekrar barıştılar," diyen Ayşegül, babasının ablasına da taciz uyguladığını söyledi. Kız, "Şikayet etmedim çünkü üzerimde daha fazla baskı olacağını düşündüm," ifadelerini kullandı.

BABA FENALAŞTI

Ayşegül'ün bu açıklamalarını duyan baba Birol Selik, canlı yayında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Anne ise şok edici açıklamalarda bulunarak, "Benim çocuğum ne söylüyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Eğer böyle bir şey olsaydı, çocuklarımın arkasında olmaz mıydım?" diyerek kızını yalanladı.