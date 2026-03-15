Çin’de "Wang Zha Abla" takma adıyla tanınan 39 yaşındaki popüler içerik üreticisi Wang Yefei, takipçilerinin gözü önünde gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 130 bin takipçisi bulunan fenomenin, kadın giyim ürünlerini tanıttığı sırada aniden başını ve boynunu tutarak çevresindeki personelden yardım istediği ve acil servis numarasının aranmasını talep ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Yefei, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜNDE 10 SAAT CANLI YAYIN YAPIYORDU

Yerel medya kuruluşları Jimu News ve VNExpress International tarafından aktarılan bilgilere göre, Yefei’nin ölüm nedeni "beyin sapı kanaması" olarak açıklandı. Fenomenin yakın çevresi, son dönemdeki aşırı çalışma temposuna dikkat çekerek Yefei’nin günde 7 ila 10 saat canlı yayın yaptığını, satıştan kargolamaya kadar tüm süreçleri tek başına yönettiğini ve her gece yalnızca 4-5 saat uyuduğunu ifade etti. Trajik olaydan birkaç hafta önce başlayan şiddetli baş ağrılarını dindirmek için sık sık ağrı kesici kullandığı belirtilen fenomenin ani ölümü, sosyal medyada büyük bir üzüntü ve "dijital emek" üzerine tartışmaları beraberinde getirdi.