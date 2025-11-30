Stüdyodaki yoğun siren sesi bir anda yayına yansıyınca, program ekibi binayı tahliye etmek zorunda kaldı. Zelenski yayında kalmayı sürdürürken, kameralar stüdyonun boşaltılış anlarını saniye saniye gösterdi.

"BARIŞ PLANINDA KRİTİK GÜNLER"

Zelenski yayında, ABD'nin hazırladığı yeni "barış planı" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu. Ukrayna'nın bu planı görüşmek üzere bir heyeti Washington'a gönderdiğini belirten Zelenski, şunları söyledi:

"Ukrayna heyeti bu gece ABD'de olacak. Görüşmeler, Cenevre'deki notlara dayanarak devam edecek."

"ABD SÜRECE YAPICI YAKLAŞIYOR"

ABD tarafının sürece "yapıcı" yaklaştığını vurgulayan Zelenski, savaşın onurlu bir şekilde sona erdirilmesine yönelik somut adımların önümüzdeki günlerde netleşebileceğini ifade etti.

Zelenski, gönderilen heyetin ülke çıkarlarını önceleyerek müzakere edeceğini belirtti ve savaşın sona ermesi için diplomatik masanın her zamankinden daha kritik olduğunu söyledi.