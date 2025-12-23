1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın dosyası, 30 yıl sonra tekrar açıldı.

Emine Yıldırımcan'ın amcası ve kuzeninin başvurusunun ardından Yıldırımcan'ın ölümündeki sır perdesi aralandı.

ÜVEY BABA ERCAN BAŞ ŞÜPHELİ

Kuzen Aymila Yıldırımcan, Emine ile görüşmesinin sistemli bir şekilde engellendiğini, annesi Raziye Tanrıkulu'nun da bu konuda net bilgiler vermediğini iddia etti. Emine'nin annesinin biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile birlikte yaşamaya başladığı, küçük kızın da bu süreçten sonra kayıplara karıştığı iddia edildi.

"BABAM EMİNE'Yİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ"

Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan çocuklarının canlı yayında söyledikleri ise milyonları şoke etti. Yayına bağlanan Yılmaz'ın kızı, babasının Emine'yi döverek öldürdüğünü, olaya tanık olduğu için de tehdit edildiğini söyledi.

Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Ercan Yılmaz ise kızlarının, öz annelerinin yönlendirmesiyle kendisine iftira attığını belirtti.

Emine'nin evde yalnız olduğu zamanlarda şiddete maruz kaldığı, yaşanan bir olayın ardından ise bir daha görülmediği iddialarını yalanlayan Ercan Yılmaz, masum olduğunu söyledi.

CANLI YAYINDA CİNAYET İTİRAFI!

Canlı yayını ihbar kabul eden Hatay Emniyeti, iddialar üzerine soruşturma başlatılırken, kan donduran cinayet itirafı anne Raziye Yıldız'dan geldi. Anne Yıldız, dünkü yayın sonrası Müge Anlı'ya konuştu ve küçük kızın öldürüldüğünü itiraf etti!

"KIZIN BİRİNİ KESİYORUM" DEDİ...

Anne Raziye Yıldız, kızı Emine Yıldırımcan'ın ölümünü komşusundan öğrendiğini söyledi. Kendisinin de şiddet gördüğünü dile getiren Raziye Yıldız, olayın yaşandığı gün şiddet gördüğünü, elinin ayağının bağlandığını belirtti.

Yıldız, kendine geldiği esnalarda tespih makinesinin sesini duyduğunu söyleyerek, "Beni dövdüğünde makine çalışıyordu. Elim ayağım bağlıydı. 'Et kesiyorum kızın birini kesiyorum' dedi. 'Her şeyi senin üzerine yıkarım' diyerek tehdit etti..." dedi.