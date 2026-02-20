Evrim Keklikler ve Erhan Çelik’in Beyaz TV'de yaptığı canlı yayın sırasında reji ekibinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla programa bağlanacağı haberini vermesi akışı bir anda değiştirdi. Beklenmedik anons karşısında sunucular Evrim Keklikler ve Erhan Çelik büyük bir şaşkınlık yaşadı.
NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR
"Cumhurbaşkanı hatta" bilgisiyle birlikte ne yapacağını bilemeyen ve duruma hazırlıksız yakalanan ikilinin yaşadığı telaş, ekran başındakilerin de dikkatinden kaçmadı. Özellikle Erhan Çelik ve Evrim Keklikler'in duruşlarını düzeltip heyecanla hattaki sesi dinlemeye başlaması yayının en dikkat çeken anlarından biri oldu.
ŞAKA SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neredeyse birebir benzeten kişinin, sosyal medyada yaptığı başarılı taklitlerle tanınan Muhammed Nur Nahya olduğu anlaşıldı. Nahya'nın performansı o kadar gerçekçiydi ki, sunucu Evrim Keklikler bir süre karşısındakinin gerçekten Erdoğan olduğuna inandı. İkilinin ne yapacağını şaşırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.