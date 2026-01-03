Sosyal medya üzerinde yapılan bir canlı yayın sırasında eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu ile yayıncı Can Sakızlı birbirine girdi.

Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu ile yayıncı Can Sakızlı arasında, Kick platformunda yapılan canlı yayın sırasında tartışma yaşandı. Yayın esnasında başlayan sözlü atışma, kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü.

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, ikili arasında itiş kakış yaşandığı görülürken, Kuyucuoğlu’nun yayının yapıldığı odadan çıkarıldığı anlar da yayına yansıdı. Olayın ardından Can Sakızlı, canlı yayında saldırıya uğradığını öne sürerek, yaşananların kayıtlarda yer aldığını ifade etti.

Yayına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Olay sonrası Kick platformu tarafından kanalı geçici olarak kapatılan Can Sakızlı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Sakızlı, uygulanan yaptırımın kalıcı olmadığını ve platformun yayın politikaları gereği alındığını belirtti.

Sakızlı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlar yayında saldırıya uğradım. Gördünüz zaten. Bir günlük diyeyim… Yani kanalı koruma amacıyla bir günlük, Kick ile de konuştuk. Tamamen politika gereği. Haberiniz olsun; benim bir şey yaptığım ya da ban yedik gibi bir durum yok, sonra yanlış anlaşılma olmasın. Zaten yayında her şey yaşandı, görüldü. Vallahi yeni yıla çok kötü bir şekilde girdik. Teşekkür ediyorum yani, sağ olun destekleriniz için. Başka bir şey diyemiyorum.”