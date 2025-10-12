O sırada kameralar kayıttaydı ve yaşanan tüm olay anbean ekranlara yansıdı. Haberi sunmakta olan spikerin önce neye uğradığını şaşırdığı, ardından sandalyesinden hızla kalkıp masadan uzaklaştığı görüldü. Reji, yaşanan panik nedeniyle yayını kısa süreliğine kesmek zorunda kaldı.

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Stüdyoda görevli teknik ekip, fareyi yakalamak için hemen harekete geçti. Yayın geçici olarak durdurulurken, çalışanlar hayvanın nereden girdiğini anlamaya çalıştı. Bazı stüdyo çalışanlarının da korku içinde masaların üzerine çıktığı görüldü.

SPİKER YAYINA DÖNDÜ, SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Kısa bir aranın ardından spiker yeniden stüdyoya dönerek yayına devam etti. Ancak yaşadığı korku yüzünden bir süre ses tonunun titrediği ve olaydan etkilendiği fark edildi. El Cezire yönetimi, olayın ardından yaptığı kısa açıklamada herhangi bir yaralanma olmadığını ve stüdyoda gerekli temizlik ile dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığını bildirdi.

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Kullanıcılar, “canlı yayında hayatının en kötü anını yaşadı” ve “profesyonelliğini korudu” yorumlarında bulundu.

STÜDYODA TEMİZLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

El Cezire kaynaklarından alınan bilgilere göre, olay sonrası Londra stüdyosunda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması başlatıldı. Yönetim, yayın ekiplerine ek hijyen ve güvenlik önlemleri alınması talimatını verdi. Stüdyoda olası haşere girişini önlemek amacıyla havalandırma ve zemin sistemlerinin yeniden elden geçirileceği belirtildi.