Fransa’nın Nice kentinde Cumartesi günü yapılan dünyaca ünlü Cannes film festivali sırasında elektrik trafosunda yaşanan yangın, yaklaşık 45 bin hanede geçici elektrik kesintisine yol açtı.

Moulins bölgesindeki bir elektrik trafosunda çıkan yangınla başlayan yangın, resmen sabotaj olarak kayıtlara geçti.

Savcılık, yangının bilinçli şekilde çıkarıldığını duyurdu. Komşu yerleşimlerden Saint-Laurent-du-Var ve Cagnes-sur-Mer de kesintiden etkilendi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayla ilgili açıklama yaptı.

Estrosi, “Ülkemizi hedef alan bu saldırgan eylemleri şiddetle kınıyorum” dedi. Ayrıca, elektrik altyapısına yönelik güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve resmi suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Elektrik kesintisi, Pazar sabahı saat 6 civarında sona erdi.

ART ARDA SABOTAJLAR

Bu olaydan sadece bir gün önce, Cannes ve çevresinde 160 bin haneyi etkileyen bir başka elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Yetkililer, bu kesintinin de sabotaj nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Var bölgesinde yüksek gerilim istasyonu kundaklanmış, Alpes-Maritimes’te ise bir elektrik direği kesilmişti.

Cannes Film Festivali, jenaratörler sayesinde son gün programını aksatmadan tamamladı.

Arka arkaya yaşanan kesintiler sebebiyle Fransız emniyeti soruşturmayı derinleştirdi. Her ne kadar saldırıların sorumluları henüz bulunmasa da, kamuoyu Rusya'yı sorumlu tuttu.