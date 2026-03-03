Cansever'in tedavisi, sevenlerini endişelendirdi. Almanya'da devam eden lösemi sürecinde kritik döneme girildiği belirtilirken, uygun donör bulunamaması durumunda mart veya nisan ayında ilik nakli yapılması planlanıyor.



Hayranları sosyal medyada sanatçının sağlık durumuna ilişkin geçmiş olsun dileklerini iletti.



''RADİKAL KARARLAR ALDIM''



Lösemi kanseriyle savaşının başarıyla son bulduğunu geçen Aralık ayında duyuran ünlü isim, mücadelesinin ardından hayatında aldığı radikal kararlardan bahsetti. Cansever paylaşımına, "Bundan sonra çok daha farklı yaşayacağım hayatı. Artık şunu düşün, bunu düşün yapmayacağım. Çok farklı yaşayacağım " notunu düştü.





