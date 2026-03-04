90’lı yıllara damgasını vuran “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla tanınan Cansever, geçtiğimiz haftalarda lösemi teşhisi aldığını açıklamıştı. Almanya’da tedavisine devam eden sanatçı için acil donör arayışına başlanmıştı.



MÜJDELİ HABER GELDİ

Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cansever, müjdeli haberi verdi:

“Canım canlarım donör bulundu. Allah’ın izniyle 18 Mart’ta hastaneye yatacağım. 29 Mart’ta ilik nakli yapılacak. Siz sadece dua edin, her şey güzel geçsin. Bunu da atlatacağım Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla. Her şey güzel olacak.”



KEMOTERAPİYE BAŞLAMIŞTI

Sanatçı daha önce yaptığı açıklamada, tedavi sürecine dair şunları söylemişti:

“Almanya’dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah’ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah her şey çok güzel olacak.”

Cansever’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları ve sevenleri sanatçıyı destekleyen mesajlar paylaştı, dua ve iyi dileklerini iletti.

Sanatçının ilik nakli süreci, tıp ekibi ve dualar eşliğinde planlandığı şekilde ilerleyecek.