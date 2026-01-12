Kendine özgü sesi ve yorumuyla arabesk müziğin tanınan isimlerinden biri olan Cansever'in sağlık durumu merak ediliyor.

Sıklıkla sevenlerini sağlık durumuna ilişkin bilgilendiren Cansever'den müjdeli haber geldi.

Ünlü şarkıcı, bir süredir mücadele ettiği lösemi kanserini yendiğini açıkladı.

Cansever, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık."

'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, 17 Aralık 2025'te üzücü haberi paylaşmıştı.

Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuş ve "Her şey çok güzel olacak" demişti.

Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini açıklayan sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.