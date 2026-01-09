Kendine özgü sesi ve yorumuyla arabesk müziğin tanınan isimleri arasında yer alan Cansever'in sağlık durumu merak ediliyor.

Geçen ay lösemi kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi sürecinin başladığını açıklayan Cansever, yeni bir paylaşım yaptı.

Cansever, son paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ya sabır... Dayan yüreğim, sen neler yaşadın, ne acılar gördün. Bunu da atlatırsın. Dayan yüreğim, dayan. Allah-u Ekber."

'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, 17 Aralık 2025'te üzücü haberi paylaşmıştı.

Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuş ve "Her şey çok güzel olacak" demişti.

Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini açıklayan sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.